Jeugdhulpverleners met handtekeningen naar het stadhuis: ‘Plannen leiden tot teveel problemen’

BREDA - Werknemers uit de jeugdhulp, jeugd GGZ, vaktherapie, pleegzorg en ouders en andere betrokkenen slaan de handen ineen. Zij denken dat de plannen voor jeugdhulp WBO 2023 namelijk gaan leiden tot grote onrust. Daarom startten zij een petitie.

Diverse Bredase partijen maken zich grote zorgen over de plannen voor jeugdhulp WBO 2023. Volgens werknemers uit de jeugdhulp, jeugd GGZ, vaktherapie, pleegzorg en volgens ouders en andere betrokkenen leiden deze plannen tot grote onrust. “Dit omdat het tijdpad van deze plannen zeer krap is en er binnen 3 maanden samenwerkingsverbanden gevormd moeten zijn die moeten voldoen aan 75 procent van de typen jeugdhulp”, aldus de initiatiefnemers van de petitie. “Door dat krappe tijdpad staat de kwaliteit van de hervorming onder druk. De tijdinvestering die door dit tijdpad gevraagd wordt aan aanbieders gaat ten koste van cliënten.”

En daar moet volgens de initiatiefnemers een stokje voor worden gestoken. Daarom startten zij een petitie. In de petitie verzoeken zij om een tijdpad te kiezen met minstens 1 jaar uitstel, waardoor kwalitatief goede keuzes gemaakt kunnen worden. “Daarnaast moet er volgens ons een tijdpad gekozen worden waardoor aanbieders samenwerking kwalitatief goed kunnen vormgeven, zowel inhoudelijk als zakelijks.” Ook verzoeken de initiatiefnemers om een fasering toe te staan in opbouw naar 75 procent van de typen jeugdhulp en duidelijk en openheid van zaken te geven, waardoor het vertrouwen van aanbieders in regio WBO kan groeien.