Breda gaat de weggehaalde paaltjes cadeau weggeven, en daar is veel animo voor

BREDA - Vroeger werd het voetgangersgebied in de binnenstad afgesloten met paaltjes. Maar tegenwoordig wordt het verkeer dat de binnenstad in rijdt gecontroleerd door camera’s, en zijn de paaltjes dus verdwenen. Breda heeft besloten om vijf van die weggehaalde paaltjes weg te geven aan Bredanaars die er een mooie bestemming voor weten. En daar is veel animo voor.

De gemeente Breda heeft vanaf de zomer van 2021 alle paaltjes rondom het voetgangersgebied in de binnenstad weggehaald en vervangen voor camera’s. Het systeem met de paaltjes had namelijk verschillende nadelen. Bestemmingsvervoer kon de paaltjes namelijk weghalen, maar daardoor bleven paaltjes vaak ten onrechte lange tijd omlaag. Daardoor kwam verkeer in de binnenstad dat daar niets te zoeken had. Met het systeem met de camera’s wordt aan de hand van kentekens gecheckt of verkeer een ontheffing heeft om het voetgangersgebied binnen te rijden. En wanneer dat niet zo is, krijgt die persoon automatisch een boete thuis.

De paaltjes die verwijderd zijn, hebben een herbestemming gekregen in de stad. Op vijf paaltjes na. Die gaat de gemeente Breda weggeven. In een video op Facebook roept wethouder Daan Quaars Bredanaars op om hun ideeën voor een nieuwe bestemming voor de paaltjes te delen. “Als jij nou een leuke, toffe of gave bestemming weet voor zo’n paaltje, laat je reactie achter in de comments. En dan ben jij straks misschien wel de trotse bezitter van zo’n Bredaas paaltje!”

De weggeefactie kan rekenen op veel reacties. Veel mensen willen het paaltje graag hebben voor in hun eigen tuin of woonkamer, of om bijvoorbeeld bij een winkel of vereniging te plaatsen. Al zo’n 150 mensen reageerden op de video omdat ze graag één van de vijf paaltjes willen winnen. Ook meedoen aan de actie kan op de Facebookpagina van de gemeente Breda.