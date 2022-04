Avans moet afscheid nemen van Luta: De ‘Avanskat’ is overleden

BREDA - Voor studenten van Avans is de zwart-witte kat Luta heel bekend. Al jaren woont het diertje op de campus van de hogeschool. Maar helaas is de kat dinsdag overleden, meldt Avans. Studenten vonden de kat.

Studenten van Avans hebben al jarenlang een gezamenlijk huisdier: Avanskat Luta. De zwart-witte kat was bijna iedere dag te vinden voor de deur van de locatie van Avans aan de Hogeschoollaan. De kat werd met veel liefde verzorgd door de facilitaire medewerkers, en kreeg uiteraard ook volop aandacht van de studenten. De kat, die de naam Luta kreeg, werd liefkozend de ‘Avanskat’ genoemd. Het dier woonde al zo’n vijf jaar bij Avans.

Woensdag kwam Avans echter met triest nieuws naar buiten. Nadat medewerkers de kat dinsdagochtend nog eten hadden gegeven, troffen studenten het dier later die dag overleden aan. “Het verdriet is groot en we zullen haar missen”, laat Avans weten.

De kat wordt vandaag gecremeerd, meldt Avans.