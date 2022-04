Keizerstraat wordt alvast groener gemaakt tijdens aanleg van de stadsverwarming

BREDA - Aan de Keizerstraat wordt al enkele weken gewerkt aan de aanleg van de stadsverwarming. De gemeente Breda grijpt die werkzaamheden aan om de straat ook meteen te vergroenen. Zo worden er bomen gepland, en worden de parkeervakken uitgevoerd in halfverharding zodat regenwater beter de grond in kan zakken.

Het is een wens van Breda om de Keizerstraat aan te pakken. De straat moet groener worden, en de leefomgeving moet worden verbeterd. Op dit moment wordt er door En-natuurlijk gewerkt aan de aanleg van stadsverwarming in de straat. En die werkzaamheden grijpt de gemeente aan om alvast wat verbeteringen door te voeren.

“In het kader van werk-met-werk worden, vooruitlopend op de definitieve herinrichting, de aanwezige parkeervakken uitgevoerd in halfverharding zodat regenwater in de grond kan zakken. Daarnaast worden op verschillende plaatsen bomen geplant”, laat wethouder Van het Hof weten. De parkeervakken gaan daarbij niet verloren.

De komende jaren wordt er nog flink gewerkt aan ontwikkelingen in de directe omgeving, zoals Breda Botanique, Lange Stallen en Post (Oude Postkantoor). Naar verwachting wordt in 2026 de Keizerstraat ‘als laatste fase’ definitief heringericht. Daarvoor zal in samenspraak met de omwonenden tegen die tijd een definitief ontwerpen worden gemaakt.