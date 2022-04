Weerbericht Breda: Wisselvallig, maar droog weer tijdens Koningsspelen

BREDA - Duizenden Bredase leerlingen gaan morgen de straat weer op tijdens de jaarlijkse Koningsspelen. En waarschijnlijk hebben zij geluk! Want de kans op regen is morgen zeer klein. Wel zal het volgens Weeronline behoorlijk wisselvallig worden.

De dag begint morgen met een mix van wolkenvelden en zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Er waait een matige noordwestenwind en rond 09.00 uur is het tussen de 8 en 11 graden. De dag begint waarmee een stukje koeler dan de afgelopen dagen.

Morgenmiddag is het tijdelijk overwegend zonnig, maar later in de middag schuiven nieuwe wolken vanuit Duitsland over het land. De wind draait van noordoost naar oost en is in grote delen van het land meest matig en aan de noordkust krachtig. De maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden.

Morgenavond zijn er veel wolken en vanuit het oosten is kans op een paar lichte regenbuien. In de nacht naar zaterdag breiden opklaringen vanuit het noordoosten uit over het land. Dit is goed nieuws voor iedereen die in deze nacht vallende sterren wil spotten.