Van Breepark naar Theater De Avenue: Tweedaags festival Kanonnen van Oranje verhuist last-minute

BREDA - Het nieuwe, tweedaagse festival, Kanonnen van Breda, dat tijdens Koningsnacht en -dag plaatsvindt in de stad verhuist last-minute van Breepark naar Theater de Avenue. Kaartkopers hebben verontwaardigd gereageerd: ‘Je kunt de locatie en tijd toch niet zomaar veranderen?!’

Via Facebook laat de organisatie van Kanonnen van Oranje vandaag verheugd weten dat ‘de kogel door de kerk is’. Kanonnen van Oranje laat weten dat het festival, dat op 26 en 27 april plaatsvindt, verhuist van Breepark naar Theater De Avenue. “Door omstandigheden buiten onze macht verplaatsen we het tweedaagse Koningsfestival in zijn geheel naar deze parel van een locatie”, aldus de organisatie. “Niet getreurd, we verhuizen namelijk het complete programma gewoon mee in twee area’s.”

Op Facebook is te lezen dat dit nieuws niet bij iedereen in goede aarde valt. Zo zegt iemand: “Je kan toch niet zomaar een festival van buiten naar binnen verplaatsen en dan ook nog de tijden veranderen van 13.00 - 23.00 naar 16.00 - 02.00 uur?! Er rijden niet eens meer treinen als het is afgelopen.” Weer een ander zegt: “Waardeloos. Wie wil er nou binnen staan met goed weer?” Kanonnen van Oranje gaat niet in op deze reacties.

Line-up



Kanonnen van Oranje pakt flink uit met de line-up. Zo prijken op Koningsnacht acts zoals De Jeugd van Tegenwoordig, Jebroer, Rapper Donnie, zanger Joel Borelli, Benr en Feestdjruud bovenaan het affiche. Een dag later worden de technofans getrakteerd op optredens van o.a. ROD, Michel de Hey, De Sluwe Vos, Secret Cinema, Egbert en Patrice Baümel.