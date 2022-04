Eindelijk kunnen de Koningsspelen weer massaal gevierd worden

TETERINGEN - Van springkussens en sjoelen tot skaten en dansen. Op basisschool De Springplank in Teteringen werd vandaag weer als vanouds groots uitgepakt voor de Koningsspelen. Dit tot blijdschap van directeur Sjoerd Hagen. “In 2020 ging het niet door, en in 2021 was het een aangepaste kleinere editie. Dat we de Koningsspelen nu weer samen groots kunnen vieren, is geweldig.”

De Koningsspelen bestaan dit jaar 10 jaar. En dat jubileum wordt gevierd met een grote editie. Want na twee jaar coronabeperkingen kunnen scholen eindelijk weer groots uitpakken. En dat gebeurde dan ook massaal in de gemeente Breda. Eén van deelnemende scholen is de Springplank in Teteringen.

Activiteiten

Dat De Springplank meedoet aan de Koningsspelen, is vrijdagochtend niet te missen op het schoolplein. Daar staat een groot, oranje-groen springkussen opgesteld. En rondom het schoolplein zijn betrokken ouders druk bezig met het voorbereiden van allerlei spellen. De leerlingen ontbijten die ochtend gezamenlijk in de klas, en om 09.15 uur vindt de gezamenlijke opening plaats. De ruim tweehonderd kinderen, die allemaal wel iets aanhebben dat oranje of rood-wit-blauw is, dansen enthousiast samen op het nummer FitTop10.

“De laatste keer dat we de Koningsspelen ‘normaal’ konden vieren was in 2019”, vertelt directeur Sjoerd Hagen. “Vorig jaar was er gelukkig wel íets mogelijk en hadden we een heel leuke aangepaste editie. Maar het echt weer helemaal samen mogen vieren, is natuurlijk het allerleukste.” De onder- en middenbouwleerlingen van de Springplank doen vrijdag allemaal spelletjes en activiteiten op en rondom het schoolplein, met als hoogtepunt het grote springkussen.

De bovenbouw is ook rondom de school te vinden, maar heeft een eigen programma. Zij gaan onder andere skaten met Annamarie Thomas en krijgen een dansclinic. “We werken hiervoor samen met Deltalent. Het doel is om ieder kind zijn talent te laten ontdekken. Want veel kinderen komen vanzelf in aanraking met sporten zoals voetbal, maar er zijn natuurlijk nog veel meer sporten. Misschien ben je bijvoorbeeld heel goed in skaten of schaatsen. Door kinderen kennis te laten maken met allerlei verschillende sporten, enthousiasmeren we kinderen om in beweging te komen.”

Gezondheid

De Koningsspelen draaien ieder jaar om gezond eten en samen in beweging komen. En dat is iets waar de Springplank heel het jaar door mee bezig is. Tijdens de opening van de Koningsspelen kon Sjoerd dan ook het predicaat gezonde school onthullen. “Dat is verlengd tot 2025. Daar zijn we heel trots op. We vinden het belangrijk om samen met de kinderen bezig te zijn met gezondheid. Dat wil niet zeggen dat je als een soort scheidsrechter regeltjes aan het volgen bent om gezond genoeg te zijn, maar dat je echt inzet op de bewustwording van hoe je gezond bezig kan zijn, en wat daar de voordelen van zijn.”

En dat zal in de toekomst alleen maar een belangrijkere rol krijgen op De Springplank. “We willen bijvoorbeeld echt inzetten op de dynamische schooldag. Als we straks naar onze gerenoveerde locatie aan de Groenstraat verhuizen, krijgen we daar veel meer mogelijkheden voor. Dan kunnen we meer uren gym geven, maar krijgen we bijvoorbeeld ook een schoolplein dat bewegen veel meer stimuleert. Daar kijken we enorm naar uit!”