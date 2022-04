Kees Zwager en Wil de Ruiter zijn de nieuwe Bredase Smaakmakers

BREDA – Demissionair wethouder Arjen van Drunen heeft Kees Zwager en Wil de Ruiter benoemd tot Bredase Smaakmakers. Zij zijn de drijvende krachten achter De Buurtsalon aan het Edisonplein.

Met hun team vrijwilligers verzetten Kees en Wil bergen werk voor de bewoners van het Liniekwartier. Ze houden spreekuur voor migranten en vluchtelingen, runnen een huiswerkklas, laten wijkbewoners samen eten en helpen met het invullen van formulieren. Iedereen met een vraag is welkom in De Buurtsalon.

Arjen van Drunen is onder de indruk van wat de kersverse Smaakmakers voor hun buurtgenoten doen. “Jullie zijn een voorbeeld voor de stad. Jullie bieden mensen een luisterend oor, maken geen onderscheid en maken mensen enthousiast. Dankzij jullie warmte ontstaan er fijne contacten in de wijk en heeft iedereen een plek om zich thuis te voelen.” Als erkenning speldde hij beiden de Smaakmakersspeld op. “Op de voorgrond staan, hoeven jullie niet heb ik begrepen, maar dat is vandaag even anders. Vandaag zetten wij jullie met deze waardering in het zonnetje. Mede dankzij jullie is Breda een stad om trots op te zijn”, aldus de demissionaire wethouder.

Iedereen helpen

De motivatie van Kees en Wil is dat ze gelukkig worden van mensen helpen. Daar begonnen ze tien jaar geleden mee toen ze zonder werk kwamen. “We hebben in al die jaren kennisgemaakt met verschillende culturen en denkwijzen en onszelf verrijkt met inzicht in mensen”, vertelt Wil. Kees voegt daaraan toe: “Het is zo mooi om te zien dat mensen met een verschrikkelijk verleden hier een toekomst op kunnen bouwen.”

Kleur en smaak aan Breda

Sinds vier jaar benoemen de gemeente Breda en Breda Marketing jaarlijks een aantal Bredanaars tot Bredase Smaakmaker omdat zij kleur en smaak toevoegen aan de stad. Smaakmakers zetten zich belangeloos in voor anderen en maken van Breda een mooiere plek. Smaakmakers worden door iemand uit hun omgeving genomineerd. Een vakjury (bestaande uit verschillende Bredanaars vanuit sport, cultuur, vrijwilligerswerk, etc.) beoordeelt alle nominaties en beslist wie er tot Smaakmaker wordt verkozen. Het verhaal van Kees en Wil is te lezen op www.bredasesmaakmakers.nl.