Weerbericht Breda: ‘Meer wolken, maar aanhoudend zacht’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 22 april 2022.



Hogedrukgebieden strekken zich uit van IJsland tot over Scandinavië. De luchtdruk is laag over het zuiden van Europa. Vrijdag is het in de namiddag en avond wisselend bewolkt met stapelwolken. Het blijft droog en soms is de zon er even bij. Maximumtemperaturen rond de 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind van gemiddeld 4 of 5 Beaufort.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 23 april

Opnieuw een wisselende bewolking, maar meestal droog. Lokaal valt er later op de dag een enkele bui. De wind blaast nog steeds matig tot vrij krachtig uit het noordoosten. Het kwik boekt een graadje winst naar 19 graden.



Zondag 24 april

Afwisselend zon en wolken. Vaak droog weer, hoewel er later op de dag lokaal een enkele bui valt. De wind is matig noordoost met 4 Beaufort. Maxima rond de 18 graden.



Maandag 25 april

De wind draait naar het noorden en is met gemiddeld 3 Beaufort matig. Verder zijn er wolkenvelden, maar de kans op enkele buien is wat groter dan de dagen eerder. Ze zullen de droogte niet oplossen. Iets frisser met 17 graden.



Zo was het weer donderdag 21 april 2022

Maximumtemperatuur: 18,6 graden

Minimumtemperatuur: 7,0 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden