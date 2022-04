GGD West-Brabant concentreert testen en vaccineren op dezelfde locatie

BREDA / ROOSENDAAL - In antwoord op het nieuwe beleid voor testen op een coronabesmetting concentreert GGD West-Brabant het vaccineren en testen op dezelfde locatie. “We zien het aantal mensen dat zich laat vaccineren en/of testen sterk afnemen”, verklaart Annemiek van den Elshout, programmamanager corona bij GGD-West Brabant. De GGD start vanaf 2 mei met dit nieuwe concept in Roosendaal.

“Nu de coronabesmettingen flink afnemen en het nieuwe landelijke testbeleid is ingegaan, zien we het effect daarvan in de teststraten. Ook neemt het aantal vaccinaties af. Kortom, er is op dit moment aanzienlijk minder werk te doen. Dit vraagt om een herziening van de huidige werkzaamheden”, vervolgt van den Elshout. GGD West-Brabant wil dit zo efficiënt mogelijk inrichten en gaat beide processen integreren.

Medewerkers voor beide handelingen

“De GGD heeft veel mensen in dienst die zowel kunnen prikken als afnemen en medewerkers die bij zowel vaccineren als testen de administratieve werkzaamheden kunnen verrichten. Het doel is om één kleine poule van medewerkers te maken die beide disciplines beheersen.”

De locatie aan de Tussenriemer in Roosendaal leent zich prima voor het gecombineerd aanbieden van testen en vaccineren. In de ochtend starten de medewerkers met testen waarna dezelfde medewerkers, na een ventilatiepauze, gaan vaccineren. Op deze manier richt de GGD de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk in. De locatie in Roosendaal is zeven dagen per week geopend.

Overige locaties

Op dit moment onderzoekt GGD West-Brabant of ook de locatie aan de Heerbaan in Breda geschikt is om beide processen te combineren. Het Stadskantoor Breda blijft voorlopig wel open als vaccinatielocatie, waar inwoners van Breda op vrije inloop terecht kunnen voor een coronaprik. Ook Breda International Airport blijft voorlopig geopend als vaccinatielocatie. De testlocaties in Bergen op Zoom en Raamsdonkveer zijn inmiddels gesloten en ook vaccinatielocatie Breepark sluit op 23 mei definitief de deuren.

Opschalen indien nodig

Komt er in het najaar weer een nieuwe coronagolf, dan moet het mogelijk zijn om snel op te schalen. Van den Elshout: “De GGD heeft inmiddels een sterk netwerk van oud-medewerkers opgebouwd, die verbonden willen blijven aan de GGD en snel inzetbaar zijn. Hierdoor is het tijdens de versnelde boostercampagne eerder gelukt om het aantal medewerkers in korte tijd sterk te vergroten.”