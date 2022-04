Charity Gala voor Oekraïne gaat niet door

BREDA - Het is de organisatie #BredavoorOekraine gelukt om samen met Bredase sponsoren genoeg geld op te halen om een continue stroom aan hulpgoederen naar zusterstad Wroclaw op te zetten. Het aangekondigde #BredavoorOekraine Charity Gala van maandag zal echter niet plaatsvinden.

Al wekenlang zien we dagelijks beelden van de oorlog in Oekraïne. Uit het gevoel van solidariteit en saamhorigheid ontstonden in onze stad meerdere initiatieven. Zo heeft Breda Oekraïense vluchtelingen al op meerdere manieren kunnen helpen.





Wroclaw

Naast deze hulp voor Oekraïne is er ook actie gevoerd voor de stad waarmee Breda heeft een historische stedenband heeft: de Poolse zusterstad Wroclaw. Deze ligt ongeveer 400 kilometer van de Oekraïense stad Lviv. Deze stad staat op dit moment voor de opgave om ruim 100.000 Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Begin april bracht wethouder Boaz Adank een bezoek aan deze zusterstad en zag daar hoe hard hulp nodig is om alle vluchtelingen in de stad te voeden en een veilige plek aan te bieden. Zo ontstond er twee weken geleden het initiatief voor een Charity Gala, waarbij #BredavoorOekraïne geld wilde inzamelen om op deze manier de stad te steunen bij de opvang van de vluchtelingen.





Continue stroom aan hulpgoederen

Helaas is het, ondanks de inspanning, niet gelukt om het benodigde aantal sponsoren te vinden om het Charity Gala te kunnen laten plaatsvinden.

Toch heeft de werving voor dit initiatief positieve gevolgen gehad. Tijdens de werving zijn namelijk wel een aantal positieve verbindingen ontstaan met sponsoren die graag meer willen betekenen. Zo zijn Rabobank Breda Amerstreek, B2-Cleaning, By-Bar en Winters bouw & ontwikkeling B.V. bereid om geld beschikbaar te stellen om een continue stroom aan hulpgoederen naar Wroclaw mogelijk te maken.

Via deze link kunnen zowel Bredase particulieren als bedrijven hulpgoederen voor de Oekraïense vluchtelingen aan leveren.