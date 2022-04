NAC laat in eigen huis dure punten liggen

BREDA - NAC heeft zichzelf een slechte dienst bewezen in de jacht op een plaats in de play-offs. In eigen huis werd verloren van FC Dordrecht. Ondanks het mindere resultaat wist onze fotograaf Peter Visser wel weer enkele mooie foto’s te maken. Bekijk ze hier.

Het eerste gevaar van de wedstrijd liet niet lang op zich wachten. Bannis versierde in de eerste minuut een vrije trap. Velanas ging achter de bal staan, maar raakte de paal.

Heel veel gebeurde er in de eerste helft niet, maar in minuut 38 wist NAC op voorsprong te komen. Bannis kopte de bal binnen en hierdoor gingen de Bredanaars met een voorsprong de rust in.

Tweede helft

Vlak na het begin van de tweede helft wist FC Dordrecht de score gelijk te trekken. Mathis Suray tikte de bal in de verre hoek langs Olij. Veel grote kansen werden in de tweede helft verder niet gecreëerd.

In de extra tijd ging het vervolgens echter helemaal mis voor NAC. Uitgerekend de net ingevallen Sergio Tremour schoof de 1-2 binnen. Hiermee verspeelde de Bredase formatie dure punten in de strijd om de play-offs.