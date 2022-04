Fietsendieven aangehouden na weghalen fiets aan de Pastoor Doensstraat

BAVEL - Twee fietsendieven zijn deze week in Bavel aangehouden. Zij hadden een fiets meegenomen bij een supermarkt in de Pastoor Doensstraat.

Twee fietsendieven zijn deze week in Bavel aangehouden. Zij hadden een fiets meegenomen bij een supermarkt in de Pastoor Doensstraat.Dankzij alert winkelpersoneel en een goede samenwerking met de politie was er al snel zicht op de daders, onder wie een bekende van de politie.

Het onderzoek dat de politie instelde leidde naar een woning in Bavel. Hier troffen agenten de bekende, een 51-jarige man uit Breda, aan. Zij hielden hem aan op verdenking van diefstal. De fiets troffen ze daar niet aan en dus werd het onderzoek voort gezet.

Even later hielden ze in de wijk Ypelaar in Breda een tweede verdachte aan, een 31-jarige man uit Almere. Na deze aanhouding vonden ze uiteindelijk ook de fiets terug, in de Rijnauwenstraat in Breda.

Beide verdachten zijn daarna overgebracht naar het arrestantencomplex en voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.