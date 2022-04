Brand in appartementencomplex in Breda, twee verdiepingen ontruimd

BREDA - Bij een appartementencomplex aan de Weilustlaan in Breda is zondag brand uitgebroken. De hulpdiensten rukten rond 11.45 uur uit. Rond 12.10 uur was de brand onder controle. De Veiligheidsregio meldt dat er ook zijn explosies gehoord in de omgeving.

Behalve de brandweer werd ook een ambulance opgeroepen omdat iemand rook zou hebben ingeademd. Bewoners van de negende en tiende verdieping moesten de flat verlaten. Zij zijn opgevangen door de politie. De brandweer is begonnen met het ventileren van het gebouw en het opnemen van de schade. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Ontruiming

Volgens de Veiligheidsregio is de ontruiming goed verlopen. In de woning waar de brand is ontstaan zou nog een hondje zitten. Inmiddels is bekend dat het beestje zichzelf in veiligheid heeft gebracht door naar de buren te vluchten.



Het hondje heeft zichzelf in veiligheid kunnen brengen. - Tom van der Put - SQ Vision Mediaprodukties