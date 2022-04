Brandweer rukt uit voor brand in spouwmuur

BREDA – De brandweer heeft stenen kapot moeten kappen om een brand te kunnen blussen. De brand zit in de spouwmuur en de stenen onder het raamkozijn moeten ruimte maken om de brand te kunnen blussen.

De brandweer is op zondagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Buiten Hil. Daar is een brand in de spouwmuur ontstaan. De brandweer kapt stenen onder het raamkozijn stuk om bij de brandhaard te komen. Vermoedelijk is de brand ontstaan nadat men een wespennest heeft verwijderd.