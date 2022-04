Suikerfeest wordt groots gevierd in Breda: ‘Iedereen is welkom, ongeacht afkomst of cultuur’

BREDA – Hello Breda en Buddy to Buddy organiseren op zaterdag 7 mei een groots Suikerfeest. “Iedereen is welkom, ongeacht afkomst of cultuur,” aldus de organisatie.

Het Suikerfeest is het officiële einde van de vastenmaand van het Moslimgeloof. Hello Breda en Buddy to Buddy willen de Ramadan groots afsluiten met een feest waar iedereen welkom is. Dit doen ze op zaterdag 7 mei bij voetbalclub PCP.



Dit jaar pakt de organisatie uit met een groot feest. Zo staan er spelletjes en livemuziek op de planning. Ook zijn er een foodmarket en een springkussen aanwezig op het terrein. Het moet een feest worden waarbij iedereen zich welkom voelt. “Iedereen is van harte welkom om samen te eten, samen te feesten en nieuwe vrienden te maken in een traditioneel Midden-Oosten sfeer,” aldus de organisatie.

Kinderen

Voor de kinderen is een verrassing geregeld. De organisatie vraagt of ouders kun kinderen van tevoren aanmelden, om zo teleurstellingen te voorkomen. Via de officiële Facebookpagina is het volledige programma te vinden.

Het Bredaas Suikerfeest vindt plaats bij voetbalclub PCP

Wanneer: Zaterdag 7 mei 2022

Tijd: 13.00 tot 17.00 uur.

Adres: Langeveld 6, 4817 WB, Breda