Deze jongerenband speelt al sinds de basisschool samen, en gaat nu verder onder een nieuwe naam

TETERINGEN - Jongerenband Wazzzup heeft een nieuwe formatie, nieuw repertoire én een nieuwe naam. Vrijdagavond 22 april onthulde burgemeester Depla de nieuwe naam: Skyhigh.

Wazzzup is een van de jongste feestbands van Nederland. De naam is ooit bedacht door de ouders van de bandleden. Vanaf de basisschool spelen deze jonge muzikanten samen. Drie keer bereikten zij de finale van de Bandbattle in de Mezz en twee keer sleepten ze de publieksprijs binnen. Repeteren doen ze iedere week trouw in Teteringen.

Inmiddels zijn de jonge muzikanten toe aan vernieuwing. Dus tijd voor een nieuwe naam, nieuwe bandleden en een nieuw repertoire. Vrijdagavond werd die nieuwe naam tijdens een muzikale avond in de Avenue onthuld door burgemeester Depla. Wazzzup gaat door als Skyhigh.

Skyhigh bestaat uit zes jonge muzikanten uit de regio Breda. Voorheen speelden zij vooral muziek uit de top40, maar nu maken zij een uitstapje naar een wat bredere muziekkeuze. Het repertoire van de coverband bestaat uit hits van de 80’s tot nu, en ook de Hollandse meezingers ontbreken niet.