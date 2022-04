Van buiten bij Breepark naar het intieme De Avenue: Het is een ‘flinke tegenslag’ voor Kanonnen van Oranje

BREDA - De organisatie van Kanonnen van Oranje heeft gereageerd op de verplaatsing van het festival van het buitenterrein van Breepark naar de binnenlocatie de Avenue. De organisatie noemt het niet verkrijgen van een vergunning bij Breepark ‘een flinke tegenslag’. “We hebben alles gedaan wat binnen de mogelijkheden lag om het feest niet te cancellen.”

Kanonnen van Oranje had dinsdag én woensdag een gigantisch feest moeten worden op het buitenterrein bij Breepark. Maar vorige week kregen de bezoekers die een ticket hadden gekocht een mailtje dat de locatie van het festival is veranderd. In plaats van een groot outdoor festival, wordt Kanonnen van Oranje een feest binnen bij de Avenue in de binnenstad.

Die verplaatsing zorgde voor veel teleurstelling bij de Bredanaars die een ticket hadden gekocht. En daar toont de organisatie begrip voor. “Eerder zou Kanonnen van Oranje georganiseerd worden in het Breepark, maar omdat de vergunning op het laatste moment niet werd verstrekt, is dit nu verplaatst naar het intieme Theater de Avenue in Breda. We hebben begrip voor de teleurstelling van bezoekers die nu een outdoor ervaring mislopen.” Zelf noemt de organisatie het ook een ‘flinke tegenslag’. “Tegelijkertijd hebben we er als organisatie alles aan gedaan wat binnen de mogelijkheden lag om het feest niet te cancelen. Aan de line-up, de twee area’s en een knalfeest verandert gelukkig niks, want het complete programma wordt gewoon meeverhuisd.”

Op Koningsnacht prijken nationale top acts zoals De Jeugd van Tegenwoordig, Jebroer, Rapper Donnie, zanger Joel Borelli, Benr en FeestDJRuud bovenaan het affiche. Een dag later worden technofans getrakteerd op DJ acts van o.a. Benny Rodrigues, Sluwe Vos, Secret Cinema, Egbert en Patrice Baümel.