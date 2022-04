Weerbericht Breda: ‘Bewolkt en kans op buitjes, Koningsdag droog en koel’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 25 april en de komende dagen.

Een krachtig hogedrukgebied ligt boven Groenland. Het breidt haar invloed de komende dagen naar Brabant uit. Dat betekent wel overwegend koel weer met wolkenvelden, maar wel meestal droog. Dat kan niet gezegd worden van maandag. Dan trekt een hoogtetrog over Brabant. Dat betekent een portie koude lucht in de bovenlucht komt over onze streken heen. En dat geeft aanleiding tot lichte buitjes.



Verwachting voor maandag 25 april 2022

Het is bewolkt met nu en dan lokale lichte regenbuitjes. De wind waait uit het noorden en is gemiddeld matig met 3 Beaufort. Het is koel met maxima rond 12 tot 13 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 26 april

De regenbuitjes gaan er uit. Het wordt een droge dag met wolkenvelden en nu en dan zonneschijn. De matige noordenwind (3 Beaufort) staat geen hogere maxima toe dan 14 graden.



Koningsdag, woensdag 27 april

Een koele Koningsdag wordt het met maximaal 15 graden. Verder is het wel droog met afwisselend wolkenvelden en een ‘oranje’ zonnetje. De noorden tot noordoostenwind blijft matig met 3 Beaufort.



Donderdag 28 april

Er verandert niet veel. Wolkenvelden en wat meer ruimte voor de zon. Het is droog weer. De wind draait naar het noordoosten wordt vol matig met 3 tot 4 Beaufort. De temperaturen klimmen iets op naar 17 tot 18 graden.



Zo was het weer zondag 24 april 2022

Maximumtemperatuur: 18,9 graden

Minimumtemperatuur: 8,4 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 25 april 2022 om 12:00 uur