Bizarre oplichting: ‘Ingrid’ maakt met verzonnen ziekte Bredanaars geld afhandig

BREDA - Alberto Stegeman heeft een aflevering van zijn programma Undercover Nederland besteedt aan oplichtster ‘Ingrid’. De vrouw maakte met verzonnen verhalen over onder andere haar eigen ziekte en een dakloze bejaarde vrouw tientallen mensen geld afhandig. Ook lichtte ze hotels in de regio Breda op, en doet ze zich voor als neuroloog van Amphia ziekenhuis.

In de aflevering van Undercover Nederland van zondag 24 april staat ‘Ingrid Ndaba’ centraal. Zij doet zich onder andere voor als neuroloog bij Amphia Ziekenhuis, tekstschrijver van Mark Rutte en lid van het OMT. In de aflevering is te zien hoe ze met een verzonnen verhaal over een bejaarde dakloze vrouw in Breda, mensen geld afhandig maakt. Ook licht ze hotels en een B&B op.

B&B

Alberto Stegeman is ingeschakeld door de eigenaren van een B&B die anoniem willen blijven. Zij moeten nog 3000 euro van Ingrid en haar moeder krijgen. Al snel ontdekt Stegeman dat Ingrid’s echte naam Adriana is, en dat ze ooit al veroordeeld is voor het verhuren van neppe vakantiehuizen. Ook is bekend dat ze heeft verzonnen dat ze kanker heeft om mensen te laten doneren, en verkocht ze telefoons zonder die te leveren. Tijdens de confrontatie met Stegeman doet ‘Ingrid’ alsof ze bij Amphia werkt, en alsof ze ernstig ziek is. Amphia ontkent dat Ingrid daar werkt, en ook haar ziekte kan ze niet bewijzen.

De situatie bij de B&B speelt zich af in de zomer. Maar in december doet zich opnieuw een opvallende situatie voor. Dan Twittert Ingrid dat ze ernstig ziek is door een neurologische stoornis. Tegelijkertijd zet ze zich in voor een 85-jarige vrouw die na een ziekenhuisopname dakloos is geworden. Mensen trekken zich het trieste verhaal aan, en betalen daarom hotelkosten voor Ingrid en de vrouw. Ook Peter Schouten doet een financiële bijdrage.

Als Stegeman op onderzoek uit gaat, blijkt Ingrid samen met haar moeder in het hotel te zitten. Ze heeft het verhaal over de dakloze vrouw dus verzonnen. Een nieuwe confrontatie vindt plaats bij een hotel op het Minervum in Breda. Het hotel laat haar niet binnen, omdat ze niet heeft betaald. Daarop gaan ‘Ingrid’ en haar moeder weer door naar een andere plek.

Stegeman waarschuwt mensen voor de oplichtingspraktijken van Ingrid Ndaba en haar moeder. Hij verwacht dat Ingrid door zal blijven gaan met het verzinnen van verhalen, het aftroggelen van geld bij mensen met goede bedoelingen en het niet betalen van verblijfskosten.