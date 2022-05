Breda Actief start met de sportintroductie voor Bredase 60-plussers

BREDA - Breda Actief wil graag dat alle Bredanaars lekker in hun vel zitten. Voor Bredase 60-plussers die het lastig vinden om te gaan bewegen, niet weten wat de mogelijkheden zijn, moeite hebben met bewegen of fitter willen worden organiseert Breda Actief in samenwerking met wonen met gemak en beweegaanbieders in de wijk de sportintroductie 60+.

Het is een 8 weeks programma waarin Bredanaars verschillende beweegmogelijkheden kunnen ervaren en beoefenen. Samen ontdekken wat passend is. “Bovendien is het gezellig om dit samen met buurtgenoten te doen. Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig iets te drinken.”



Programma

Het introductieprogramma start op woensdag 11 mei en de laatste keer is op woensdag 29 juni. Het tijdstip is van 10.00 – 11.00 uur in de Drie Linden, Heisprong 15 4841 NA Prinsenbeek. Kosten zijn € 25,00 voor het gehele programma.

Aanmelden

Inwoners die geïnteresseerd zijn kunnen zich telefonisch aanmelden vóór 3 mei op het nummer 076 –523 35 55 of via joan,kuipers@breda-actief.nl. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestiging met de benodigde informatie.