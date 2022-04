Nóg zeven lintjes: Ook deze Bredanaars zijn verrast met een Koninklijke Onderscheiding

BREDA - Vanochtend werden er al 22 inwoners van de gemeente Breda verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Maar daarmee was de lintjesregen van 2022 nog niet afgelopen in Breda. Vanmiddag zijn er nog zeven mensen verrast met het nieuws dat zij benoemd worden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Peter van Lier (74, Brabantpark)

Van Lier is momenteel vrijwilliger bij het Nederlandse Veteranen Instituut en de afdeling Breda van de ANBO en KBO Breda Oost. Ook is hij onder andere vrijwilliger geweest bij Steunpunt Informele Zorg Breda, Afdeling Noord-Brabant van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffer en bij de Invictus Games.

Peter Van Gils (68) en Anja van Gils-Verwijst (69, Prinsenbeek)

Anja en Peter zijn beiden zeer actief als vrijwilliger in Prinsenbeek. Zo zijn ze beiden al sinds 1980 vrijwilliger bij scouting Thomas More, en sinds 1990 bij de BAK. Ook zetten zij zich beiden in voor de parochie Heilige Maria Magdalena en kerkkoor Intermezzo. Anja is daarnaast ook vrijwilliger bij het Keniaschoolingsproject en het Huiswerkbegeleidingsproject, en Peter bij de ijsbaan WinterWonderBeek en smartlappenkoor Beekse Smart.

Frans Louwen (66) en Mieke Nijkamp (65, Ginneken)

Frans en Mieke zijn al sinds 1980 pleegouder bij Vigere Pleegzorg. Samen hebben zij ruim 35 kinderen voor kortere of langere tijd opgevangen. Frans zit ook in de Pleegouderaad Vigere en is vrijwilliger bij de landelijke organisatie voor pleegzorgaanbieder LOPOR. Mieke is ook mentor van een voormalig pleegkind met een verstandelijke en visuele beperking.

Marja Klerkx - van Herwijnen (72, Kievitsloop)

Marja Klerkx -van Herwijnen is sinds 2005 vrijwilliger bij woonzorgcentrum Thebe Lucia. Sinds 2016 is ze ook vrijwilliger bij woonzorgcentrum Thebe Hillen.

Jules van der Horst (73, Heusdenhout)

Van der Horst is vrijwilliger bij hardrijschaatsvereniging Ballangrud in Breda en golfclub Weilenseind in Gilze. Ook is hij als vrijwilliger tientallen jaren actief geweest bij de Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding en was hij voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Psychomotorische Kindertherapeuten.