Naar de stad met Koningsdag? Kom dan niet met de auto, roept Breda op

BREDA - Breda maakt zich op voor een groot Koningsdag feest, met onder andere 538 op het Chasséveld, zes podia in de binnenstad en de vrijmarkt in het Valkenberg. Veel plaats om auto’s te parkeren, is er woensdag niet. Ook zijn er verschillende afsluitingen. De gemeente roept bezoekers dan ook op om wandelend, met de fiets of met het OV naar de stad te komen.

Koningsdag staat voor de deur. Morgen vinden er binnen de singels van Breda drie grote evenementen plaats. Met 538 Koningsdag op het Chasséveld, de kindervrijmarkt in Park Valkenberg en meerdere podia in de binnenstad is er voor ieder wat wils. Voor ieders veiligheid en om het verkeer in goede banen te leiden is er op 26 en 27 april rondom het centrum sprake van omleidingen en wegafsluitingen.

Zo is de Claudius Prinsenlaan vanaf de Claudius Prinsenbrug tot het Kloosterplein afgesloten, is ook de Wilhelminasingel afgesloten vanaf de kruising met de St. Ignatiusstraat tot Vierwindenstraat en kan het autoverkeer vanaf de Academiesingel niet afbuigen richting het centrum.

Bereikbaarheid van de binnenstad

Ga je Koningsdag vieren in de Bredase binnenstad? Kom op de fiets, lopend of met de bus, is de oproep van de gemeente Breda. Of laat je met de auto afzetten: er is een Kiss&Ride-strook op de Claudius Prinsenlaan (tussen de kruising Beverweg-Cl. Prinsenlaan en de Wilhelminasingel). Kom alleen met de auto als dit noodzakelijk is. Op dit kaartje staan alle (gratis) fietsenstallingen en parkeergarages weergegeven.