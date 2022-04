Koningsdag in Breda: Drukte bij de vrijmarkt en een gigantische stoet richting Chasséveld

BREDA - Koningsdag wordt vandaag groots gevierd in Breda. Niet alleen keert 538 terug op het Chasséveld met maar liefst 40.000 bezoekers, maar ook in de binnenstad wordt groots uitgepakt.

Dat 538 Koningsdag weer terug is in Breda, is vanmiddag niet te missen in de binnenstad. Vanaf het station loopt vanaf 12.00 uur een grote mensenmassa via de Willemstraat, het Valkenberg en de Sophiastraat richting het Chasséveld. Maar liefst 40.000 mensen verzamelen zich vandaag op het Chasséveld voor het festival met optredens van onder andere Kraantje Pappie, Snollebollekes en Afrojack.

Ook in het Valkenberg is het woensdagmiddag enorm druk. Op de populairste paden door het park liggen kleedjes gevuld met speelgoed, kleding en andere spulletjes straks langs elkaar. Bezoekers nemen de tijd om alles goed te bekijken, en dat moet ook wel. Want ‘even snel’ door het park lopen, is op deze zonnige en drukbezochte Koningsdag niet mogelijk op de vrijmarkt. Uiteraard is er in het park ook weer veel muziek van zowel kinderen als bandjes.

Ook op de Grote Markt is het al gezellig druk woensdagmiddag. Maar de echte drukte wordt daar later op de dag verwacht. Bij de podia die onder andere bij de Haven, het Kerkplein en de Havermarkt zijn opgebouwd is nog geen muziek te horen. Maar daar komt deze middag gegarandeerd verandering in. De Bredase horeca heeft namelijk flink uitgepakt met zes podia met ieder hun eigen muziek en genre. Daar werd dinsdag tijdens Koningsnacht al massaal van genoten, en dat zal woensdagmiddag- en avond niet anders zijn.

Wil je ook genieten van optredens op de buitenpodia? Je vindt in de binnenstad deze Koningsdag op zes plekken een buitenpodium, namelijk op de Haven, Havermarkt, Kerkplein, Vismarktstraat, Veemarktstraat en de Sint Janstraat.