40.000 feestvierders op het Chasséveld: Dit is de line-up van 538 Koningsdag

BREDA - Na twee jaar keert 538 Koningsdag weer terug op het Chasséveld. En dat het evenement onverminderd populair is, werd tijdens de kaartverkoop al snel duidelijk. Alle 40.000 kaarten zijn verkocht, dus Chasséveld zal vandaag helemaal vol staan voor artiesten zoals Afrojack en Snollebollekes.

538 Koningsdag wordt om 12.00 uur geopend door Sera. Daarna volgt Kriss Kross Amsterdam, Antoon en de Bankzitters. Tussen 13.00 uur en 16.00 uur genieten de 40.000 feestvierders die een tickets hebben gekocht van onder andere Rolf Sanchez, Lawineboys, Bastille, Mart Hoogkamer en Rondé.

Om 16.35 uur zal Kraantje Pappie het podium op stappen, en om 17.00 uur is de eer aan Suzan en Freek.

Ook ‘s Avonds staan er grote namen op het affiche. Zo komen zowel Maan als Snelle naar Breda, net als Afrojack en Joel Corry. 538 Koningsdag wordt op feestelijke wijze afgesloten, want het is het enorm populaire Snollebollekes dat om 21.35 uur het podium op komt voor een knallend einde. 538 Koningsdag is om 22.00 uur afgelopen.