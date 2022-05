KOP biedt met BUT Film Festival kunstopdracht aan startende kunstenaar

Dit jaar werkt KOP (Kunstenaars Ontwikkel Platform) voor de vijfde keer samen met het BUT Film Festival in Breda, waarbij ze thematisch aanhaken met kunst bij het festivalthema ‘An eye for an eye’ (wraakfilms).

Voor deze editie worden startende kunstenaars uitgedaagd om werk te maken dat tijdens dit internationale festival wordt getoond. Tot 29 mei is het mogelijk om een idee in te sturen.

Het werk kan allerlei vormen hebben: van 2d tot 3d, installatie- of performance kunst. De kunstenaar die wordt gekozen krijgt een budget van 2500 euro, ondersteuning en promotie vanuit KOP en toegang tot het festival.

Startende kunstenaars (tot 5 jaar professioneel werkzaam) kunnen hun idee opsturen via de mail samen met een schets, een cv en een portfolio.

KOP (Kunstenaars Ontwikkel Platform) biedt startende professionele kunstenaars de kans zich te ontwikkelen tot zelfstandig professionele kunstenaars. Tot vijf jaar na hun afstuderen biedt KOP kunstenaars de opdrachten, de begeleiding, de kennis en de relaties die zij nodig hebben voor hun doorontwikkeling en professionalisering.

BUT Film Festival is een 4-daags festival in Breda voor de cultfilm liefhebber, B-movies, Underground en Trash. In 2022 vindt de 17e editie plaats van 31 augustus t/m 4 september, met als thema An eye for an eye (wraakfilms).