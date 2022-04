Weerbericht Breda: Fraaie Koningsdag: ‘Zonneschijn afgewisseld met stapelwolken’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor woensdag 27 april 2022.

Voor het eerst sinds 2019 kan er weer buiten in groten getale Koningsdag gevierd worden. Boven de Britse eilanden ligt een hogedrukgebied met centrum nabij Schotland. Het zorgt voor kalm weer.



Verwachting voor Koningsdag, 27 april 2022

Na een frisse nacht met minima enkele graden boven het vriespunt wordt het fraai weer. Er is zonneschijn afgewisseld met stapelwolken. Het blijft echter droog. De wind waait met gemiddeld 2 tot 3 Beaufort uit het noorden tot noordoosten. Dat is een zwakke tot matige wind. Maximumtemperaturen rond 15 of 16 graden.



Het weer voor de komende dagen



Donderdag 28 april 2022

De zon krijgt nog wat meer ruimte. Helemaal wolkenvrij wordt het niet. wel blijft het droog. De noordoostenwind is matig met 3 tot 4 Beaufort. Maxima tot 17 of 18 graden.



Vrijdag 29 april 2022

Er komen wat meer wolken. Dunne hoge wolkensluiers en middelbare wolken. Neerslag wordt niet verwacht en de zon blijft van de partij. De wind waait matig uit het noordoosten. Het kwik zakt iets terug naar 16 graden.



Zaterdag 30 april 2022

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de laatste dag van april neerslag van betekenis gaat brengen. Wel drijven wolkenvelden vanaf de Noordzee over. Een spatje regen in de wind is lokaal mogelijk. Verder soms een beetje zon. De wind draait naar het noorden en is gemiddeld 3 Beaufort. Temperaturen zakken verder naar 14 graden.



Zo was het weer dinsdag 26 april 2022

Maximumtemperatuur: 15,4 graden

Minimumtemperatuur: 7,7 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld dinsdag 26 april 2022 om 23:00 uur