Konijnen staan centraal bij het Kids Festival in Breda

BREDA – Na twee succesvolle uitgaves van Jouw Konijn, komt zaterdag 30 april het derde boek in de reeks uit: Jouw Konijn Kids. Het boek is speciaal gemaakt voor kinderen en wordt feestelijk gelanceerd tijdens het Kids Festival in Breda. Twee dagen lang zijn er volop activiteiten rondom het thema ‘konijn’. Op 30 april van 9:30 tot 17:00 uur en 1 mei van 12:00 tot 17:00 uur zijn alle kids van harte welkom bij Chews & Nibbles aan de Nieuwe Ginnekenstraat 28 in Breda.

Het derde boek uit de reeks Jouw Konijn is helemaal gericht op kinderen. Met alle antwoorden op vragen die kids kunnen hebben over konijnen. “Het boek staat vol leuke weetjes, interactieve spelletjes en doe-dingen. Allemaal in begrijpelijk taal met humor. Bij de eerste boeken die verkocht worden, krijg je een gratis limited edition kleurboek”, laat Jeroen van Chews & Nibbles weten.

Alles wat de schrijvers in het boek uitleggen, is op het Kids Festival live te zien. Zo laat dierentrainer Sandra Korhorn met haar konijnen zien wat ze allemaal kunnen en hoe je ze spelletjes kunt leren. Ilse Pos, dé konijnen-vachtexpert, vertelt hoe je je konijn het beste verzorgt en waar ze wel en niet blij van worden.

Nog meer activiteiten

Het Kids Festival biedt de hele dag door activiteiten. Zo kunnen kinderen knutselen rondom het thema konijn en bij een bakker kijken hoe ze koekjes voor hun konijn én zichzelf bakken. “Aan de knutseltafels maken kinderen een konijnenmasker voor zichzelf en allerlei leuke dingen voor hun konijn om mee te spelen. Voor de mooiste knutsels zijn leuke prijzen te winnen. Van een fotoshoot met kind en konijn tot een persoonlijke tekening van kind en konijn.”

Fabio, Nora en Taco, de drie hoofdrolspelers in het boek, zijn tijdens het Kids Festival aanwezig om (kleur)boeken te signeren en te vertellen hoe gaaf het boek geworden is. Zij zijn op zaterdag tussen 11:00 en 13:00 uur aanwezig en op zondag tussen 13:00 en 15:00 uur. Alle overige activiteiten zijn de hele dag te volgen.

De organisatie hoopt dat kinderen door het boek en het Kids Festival hun konijn beter gaan begrijpen. “Konijnen zijn superslim en je kunt ontzettend veel leuke dingen met je huisdier doen. Zodra je je konijn beter begrijpt, wordt het alleen maar leuker! Daarom is iedereen welkom en is ons festival gratis toegankelijk”, zegt Jeroen van Chews & Nibbles.