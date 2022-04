Schietincident aan de Boschstraat, politie zoekt getuigen

Er is gisteravond een schietincident geweest aan de Boschstraat. Er is meerdere keren geschoten op een pand in die straat. Rond 03:30 uur ontving de meldkamer een melding dat er mogelijk geschoten zou zijn. Een voertuig stopte, een persoon stapte uit, schoot enkele keren en stapte het voertuig weer in.