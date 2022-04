Al vroeg veel bezoekers bij de zonnige kindervrijmarkt in het Valkenberg

BREDA - Eindelijk kan Breda dit jaar weer als vanouds Koningsdag vieren. En het weer werkt mee, want het is zonnig en droog. Op de kindervrijmarkt in het Valkenberg was het vanochtend al vroeg gezellig druk.

De kindervrijmarkt in het Valkenberg is vanochtend al vroeg van start gegaan. Verkopers zochten al op tijd een plekje, en veel bezoekers kozen ervoor om al voor het middaguur een rondje langs de kleedjes te wandelen. De vrijmarkt heeft veel geluk met het weer. Na enkele regenachtige edities in de jaren voor de coronacrisis, lijkt het vandaag de gehele dag droog te blijven. Ook laat de zon zich veelvuldig zien.

De kindervrijmarkt duurt nog heel de middag. Wil je met de kinderen spullen verkopen? Zorg ervoor dat je op tijd komt. Je hoeft je niet aan te melden of te betalen om je kleedje uit te stallen. Wel goed om te weten: commerciële verkoop of etenswaren aanbieden mag niet. Verkoop door volwassenen is niet toegestaan. Plaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Het is wie het eerst komt, wie het eerst maalt.