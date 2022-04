Gemeente doet oproep: ‘Kom niet meer naar de Bredase binnenstad’

BREDA - Het is druk in de Bredase binnenstad. Daarom heeft de gemeente rond 17.15 uur een oproep gedaan: 'Kom niet meer naar de binnenstad.'

De Bredase horeca heeft flink uitgepakt deze Koningsdag. Met maar liefst zes buitenpodia is er qua sfeer en muziek voor alle bezoekers wat wils. De podia staan onder andere op de Havermarkt, Veemarkstraat, Kerkplein en bij de Haven.

De binnenstad is zo populair, dat de gemeente Breda aan het einde van de middag de oproep heeft gedaan om niet meer naar de stad te komen. "Het is druk in de binnenstad van Breda. Om het gezellig te houden, roepen we iedereen op om niet meer naar de stad te komen", aldus de gemeente.