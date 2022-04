Albert Heijn Crogtdijk verhuist na 9 jaar weer terug naar oude locatie bij station

BREDA - Na 9 jaar komt er weer een Albert Heijn supermarkt bij het station in Breda. De winkel, die momenteel gevestigd is aan de Crogtdijk, opent op 11 mei feestelijk de deuren op de nieuwe locatie. De winkel is straks gevestigd in het gloednieuwe woon- en winkelcomplex aan de Anna van Burenstraat.

Het is inmiddels al weer 9 jaar geleden dat de Albert Heijn supermarkt bij het NS station verdween. Momenteel bevindt zich in het centraal station wel een to go winkel van de supermarktgigant. Het filiaal aan de Crogtdijk sluit op zaterdag 7 mei om 18.00 uur definitief de deuren. Op 11 mei om 11.00 uur vindt de feestelijke opening plaats op de nieuwe locatie. Groenteman Kees Wouters, die al 51 jaar bij Albert Heijn werkt, knipt dan samen met supermarktmanager Bart de Jong het lint door.

De supermarkt gaat zich vestigen aan de noordzijde van het spoor en omvat zo’n 1300 vierkante meter. “Al onze vertrouwde medewerkers verhuizen gewoon mee en staan vanaf woensdag 11 mei weer enthousiast voor je klaar in de nieuwe winkel. Voor de eerste klanten is er cadeautje”, aldus de supermarktmanager.

In de nieuwe winkel zal er aandacht zijn voor vers eten. Sushiliefhebbers kunnen in de nieuwe winkels dagelijks terecht voor vers geleverde sushi. Afrekenen gaat ook sneller: er komen 6 zelfscankassa’s. Daarnaast zijn er in de winkel ook reguliere kassa’s te vinden.

Slijterij, OV-automaat, Pick-up point en geldautomaat

In de hal bij de nieuwe supermarkt zit ook een slijterij, een oplaadpunt voor de OV-chipkaart en een geldautomaat. Ook beschikt Albert Heijn Anna van Burenstraat over een Pick-up point en klanten parkeren de eerste twee uur gratis in de eigen parkeergarage.