Heel de maand juni wijktoernooien jeu de boules in Breda in aanloop naar NK Petanque

BREDA - In aanloop naar de Europese titelstrijd NK Petanque kunnen oud en jong in de gemeente Breda deze zomer vanaf 2 juni al meedoen aan het jeu de boules wijktoernooi. Naar aanleiding van een succesvolle pilot in 2021 in ’s-Hertogenbosch worden deze ‘Brabantse Boules’ nu door heel Noord-Brabant uitgerold; ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Roosendaal, Helmond en Eindhoven. Tijdens deze wijktoernooien kunnen deelnemers meedoen én nieuwe vriendschappen opdoen.

Jeu de Boules is bij uitstek een sport waarbij je makkelijk nieuwe mensen ontmoet. Het is op ieder niveau te spelen en je kunt het vrijwel in iedere buurt spelen. Niet voor niets grijpt Breda de Europese Kampioenschappen Petanque 2022 aan om sociale eenzaamheid terug te dringen. Daan Quaars, demissionair wethouder sport: ‘Samen plezier maken, buiten zijn, een tof spel spelen en nieuwe mensen ontmoeten uit je eigen wijk. Dat is waar deze tournooien om gaan. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen. Hoe gaaf als er zo weer nieuwe herinneringen én vriendschappen gaan ontstaan!’.

Wijktoernooien

Op 2 juni aanstaande vindt de eerste van 16 avonden/ochtenden van het Brabantse Boules Jeu de Boules wijktoernooi plaats. De wijktoernooien worden dit jaar in Teteringen, Princenhage, Bavel en Brabantpark/Heusdenhout gespeeld. Deelnemers worden op vier avonden/ochtenden aan verschillende deelnemers uit hun wijk gekoppeld. Samen met professionele partijen als Breda Actief wordt geprobeerd zoveel mogelijk deelnemers te bereiken. Na de verschillende poulewedstrijden in de wijk – waarbij plezier voorop staat – vindt op 2 juli de finale plaats in het centrum van Breda.

Eenzaamheid

De organisator van het EK Petanque 2022, Team TOC uit Oss, heeft de samenwerking gezocht met More2Win als maatschappelijk partner. Alle partners zetten zich in om met dit programma sociale eenzaamheid tegen te gaan. Na afloop onderzoekt More2Win wat gedurende het traject goed heeft gewerkt, hoe de doelstellingen het beste bereikt worden en hoe de sociale contacten na afloop in stand blijven. Na de Brabantse Boules wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor deelname in steden door heel Nederland, om zo de maatschappelijke impact zo groot mogelijk te maken.

Er zijn diverse partners betrokken bij het programma. Zo is de Brabantse Boules het eerste project dat het BrabantSport Fonds mede mogelijk heeft gemaakt. Het fonds is onderdeel van BrabantSport en investeert in duurzame maatschappelijke projecten om Brabant gelukkiger en daarmee sterker te maken door sport. Verder is dit project tot stand gekomen dankzij sportevenementenbureau Team TOC en de Nederlandse Jeu des Boules Bond (NJBB).