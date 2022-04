Wim Leerves kreeg één van de 29 Bredase lintjes: Van opperhoofd naar decorandus

BREDA - Maar liefst 29 Bredanaars zijn 26 april verrast tijdens de Lintjesregen. Zij kregen van burgemeester of wethouder te horen dat ze benoemd zijn tot Lid(28) of Ridder (1) in de Orde van Oranje-Nassau. Eén van hen is de 68-jarige Wim Leerves. Hij kreeg zijn onderscheiding dinsdag uit handen van wethouder Boaz Adank.

Wim zet zich al decennialang op vrijwillige basis onvermoeibaar in voor de belangen van corporatiehuurders in Breda en Tilburg. Het bestuur van Bewonersplatform WonenBreburg Breda had hem daarom voorgedragen voor een lintje. Ook de corporatie zelf zat in het complot.

Wim speelde een rol bij het opzetten van diverse lokale bewonersverenigingen. Sinds 2002 is hij “het opperhoofd” van Bewonersplatform WonenBreburg Breda. Hij was intensief betrokken bij de fusie tussen WonenBreda en Wonen Midden-Brabant in 2003. Vanaf 2004 zet Wim zich daarnaast in voor Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg. Hij was verder in 2006 medeoprichter van de Gezamenlijke Huurderskoepels Breda (GHK). Van dit samenwerkingsverband tussen de huurdersorganisaties van Alwel, Laurentius en WonenBreburg is hij dit jaar ook voorzitter. Allemaal op vrijwillige basis.

Onder het mom van een vergadering was Wim ’s morgens om 9 uur naar het kantoor van WonenBreburg gelokt. Aansluitend werd hij meegenomen naar het personeelsrestaurant, waar vrienden, familie en collega’s zich hadden verzameld en zagen hoe een totaal verraste Wim aanvankelijk bijna meteen rechtsomkeert maakte. Gelukkig bedacht hij zich al snel.

Als belangenbehartiger heeft Wim onder andere contacten met de gemeente Breda. Boaz Adank hoefde zich dan ook niet aan hem voor te stellen. “Wonen is helaas niet meer vanzelfsprekend”, aldus de wethouder. Hij prees Wim voor zijn jarenlange inzet voor huurders. “Je staat altijd klaar om te luisteren en zaken op te lossen; jij laat mensen letterlijk niet in de kou staan.” Tussen de bedrijven door eet Wim graag thuis, maar mensen vragen zich wel eens af “of ‘ie wel slaapt”.

Ook WonenBreburg en Bewonersplatform WonenBreburg Breda bedankten Wim voor zijn inzet. Een man die verbindt, doet en inspireert, en altijd voor samenwerking gaat. “Ik zit even zonder woorden”, moest hij bekennen nadat gevraagd was of hij de aanwezigen kort wilde toespreken. En dat komt niet vaak voor, weet iedereen die hem een beetje kent. Hoewel Wim altijd heeft gezegd dat hij niet van dit soort ophef houdt, vond hij het toch een hele eer om een lintje te krijgen. Met de woorden: “Ik ga gewoon door. Houdoe en bedankt!”, eindigde de kersverse decorandus op kenmerkende wijze zijn toespraak.