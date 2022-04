Rode lopers en shows tijdens de 6e editie van Breda Fashion Weekend

BREDA - De 6de editie van Breda Fashion Weekend is begonnen. Het weekend vindt dit jaar plaats op zaterdag 30 april en zondag 1 mei. Omdat Breda trots is dat La Vuelta, de Ronde van Spanje, deze zomer de stad doorkruist, neemt de stad alvast een Spaans voorproefje: tijdens Breda Fashion Weekend kleurt de stad knalrood.

Op de Grote Markt en in de Veemarkstraat vind je de knalrode schoolbus, gevuld met fashion en met modellen. Hier rolt de rode loper uit en is er elk half uur een spetterende modeshow: op de Grote Markt om 13.00 uur - 14.00 uur - 15.00 uur en in de Veemarktstraat om 13.30 uur - 14.30 uur - 15.30 uur.

Een mix van modewinkels uit de binnenstad is vertegenwoordigd op de rode loper. Zij zorgen met elkaar voor de kleurrijke outfits van de modellen. “Want dat is dé modetrend van deze zomer. Primaire kleuren zijn het helemaal. De Grote Markt en de Veemarkstraat blaken dit weekend daarom van vrolijkheid, kleur en gezelligheid met een Spaanse touch”, laat de organisatie weten.

Want het mag allemaal weer. “Dit weekend wil niemand missen. Vamos a Breda voor het Breda Fashion Weekend!”