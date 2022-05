Breda betrekt de jeugd bij de Dodenherdenking in Park Valkenberg

BREDA - Op 4 mei vindt de Dodenherdenking plaats in park Valkenberg. Het jaarthema voor 2022 is ‘Vrijheid in Verbondenheid’. De jeugd wordt nauw bij de herdenking betrokken.



De herdenking begint om 19.30 uur bij het monument “De Vlucht” in Park Valkenberg. Belangstellenden worden verzocht uiterlijk 19.20 uur aanwezig te zijn. Stadsbeiaardier Paul Maassen speelt een half uur voor de herdenking een passend programma op het carillon van de Grote Kerk.

Na een kort welkomstwoord om 19.30 uur door de heer C.A. Hubert, voorzitter van de Stichting 4 mei Dodenherdenking zal de burgemeester van Breda een toespraak houden. Henk-Jan van Oorschot, leerling van het OLV-lyceum, draagt daarna het door hem zelfgeschreven gedicht “Vrijheid” voor. Aansluitend leggen de burgemeester namens de Gemeente Breda en de dichter samen de eerste krans. Daarna leggen kinderen van Dr. De Visserschool bloemen. Vervolgens worden kinderen uit het publiek verzocht naar voren te komen om ook een bloem bij het monument neer te leggen. Verder worden bloemen en kransen gelegd door organisaties van oorlogsbetrokkenen, het provinciaal en gemeentelijk bestuur, ambassades, maatschappelijke en culturele groeperingen.

Klokken

Het Klokkenluiders Gilde Breda luidt vanaf 19.50 uur handmatig met 4 man de ± 3700 kg zware klok van de Grote Kerk. Voorafgaand aan de twee minuten stilte blaast Koen van den Heijkant het Taptoe-signaal. Daarna speelt het orkest Bredase muzikanten o.l.v. Manuel de Wijs achtereenvolgens de volksliederen van Nederland, België, Canada, Groot-Brittannië en Polen. Na de officiële kranslegging worden de (overige) aanwezigen in de gelegenheid gesteld bloemen bij het monument te leggen. Met het leggen van een krans door de Stichting 4 mei Dodenherdenking wordt de plechtigheid in Park Valkenberg afgesloten.

Concert

Na de herdenking in Park Valkenberg vindt in de Grote Kerk een herdenkingsconcert plaats. Het Bredase Mannenkoor o.l.v. chef-dirigent Hans de Wit, zorgt voor de uitvoering. Tijdens het concert zal Yanna Unsworth haar zelfgeschreven gedicht “TWEE MINUTEN” en Nellerieke van Helvoort haar zelfgeschreven gedicht “DE OUDE VROUW” voordragen. Beide zijn leerlingen van het OLV-lyceum. Het concert, dat voor iedereen vrij toegankelijk is, vangt aan om 20.45 uur en eindigt omstreeks 21.30 uur.