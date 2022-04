Groot nieuwbouwproject aan de Tuinzigtlaan: Fonkel Breda

BREDA - Fonkel Breda. Dat is de naam van het woningbouwproject op de locatie van de voormalige LTS aan de Tuinzigtlaan. In totaal gaat het om zo’n 200 woningen die worden gerealiseerd door ontwikkelcombinatie Aannemersbedrijf Van Agtmaal, Maas-Jacobs en Somnium RealEstate.

Fonkel Breda is het herontwikkelingsproject van het voormalige schoolgebouw De Rooi Pannen aan de Tuinzigtlaan. De brede mix van huur- en koopappartementen is gericht op een breed scala aan doelgroepen en er is rekening gehouden met diverse prijsklassen.

De woningen krijgen een modern en duurzaam karakter, valt op de nieuwe projectwebsite van Fonkel Breda te lezen. “De uitstraling van het appartementencomplex heeft veel aandacht gekregen, het past goed tussen de bestaande gebouwen van Easy Street, het schoolgebouw van Curio Prinsentuin Van Cooth en het nieuwe appartementencomplex Haag 5. Het gebouw krijgt een speels uiterlijk met verschillende hoogtes.” Ook wordt er een binnenpark ontwikkeld. “Het unieke binnenpark geeft ruimte voor ontspanning. De binnenplaats wordt voorzien van een fraai pad met verblijfruimten tussen een groene invulling. Even een momentje van rust samen met de andere bewoners. Het parkgevoel zonder rijdende auto’s om je heen.”

Protest

De plannen rondom de herontwikkeling van de locatie zijn tegen het zere been van de Stichting het Cuypersgenootschap. Die stichting wilde dat het unieke jaren 60 gebouw behouden zou blijven.



Fonkel Breda