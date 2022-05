Kinderen vieren deze zomer drie dagen feest tijdens gloednieuw Ulvenhouts Kinderfestival

ULVENHOUT 0 Op 27, 28 en 29 juli vindt de eerste editie van het Ulvenhouts Kinderfestival plaats. Dit 3-daagse kinderfestival is een initiatief van Ulvenhout Leeft en is exclusief bedoeld voor alle basisschoolleerlingen (groep 1 t/m 8) in Ulvenhout.

Het festivalprogramma blijft nog even geheim, maar er is voor elke leeftijdsgroep een tof programma. Het UK- festival is vanaf de eerste aankondiging zeer enthousiast ontvangen en er zijn inmiddels al meer dan 175 festivaltickets verkocht. Inschrijven kan nog tot 15 mei op www.ulvenhoutskinderfestival.nl.

Help een handje mee!

Het Ulvenhouts Kinderfestival is een gezellige boel, waarbij het plezier van kinderen voorop staat. Het festival is echter alleen mogelijk met de inzet van vrijwilligers. Hoewel de organisatie al is begonnen met het aftellen naar de zomer, kan zij nog wel wat extra hulp gebruiken.

“Of je nu een ouder bent van een basisschoolleerling, middelbare scholier of student (woonachtig in Ulvenhout), opa of oma, vriend of vriendin… Alle hulp is van harte welkom! Je kunt helpen met de voorbereidingen, maar ook op een festivaldag zelf. Denk bijvoorbeeld aan het meehelpen met de opbouw en de aankleding van het festivalterrein, de catering, als groepsbegeleider of spel supervisor. Bepaal zelf hoeveel tijd je hebt en wat je leuk vindt, dan kijkt de organisatie graag samen met jou wat jij voor UK kunt betekenen.”

Vul het vrijwilligersformulier in op de website www.ulvenhoutskinderfestival.nl. Informeer je liever eerst even naar de mogelijkheden? Dat kan natuurlijk ook. Neem dan via vrijwilligers@ulvenhoutskinderfestival.nl vrijblijvend contact op.