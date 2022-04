Breda pakt primeur met herinterpretatie wereldberoemd schilderij

BREDA - In tentoonstelling van de nieuwe Bredase kunstorganisatie CrossArts hangt vanaf 11 mei een bijzonder kunstwerk. Een ‘boodschapper van wol’, zo noemt textielkunstenaar Claudy Jongstra haar immense en duurzame kunstwerk Guernica de la Ecologia.

Het kunstwerk is 7,7 meter breed en gebaseerd op het bekende schilderij Guernica van Pablo Picasso. Het werk is een manifest voor biodiversiteit en een oproep tot herwaardering van de relatie tussen mens en natuur. Het kunstwerk zal anderhalve maand in de Grote Kerk te bewonderen zijn daarna reist het kunstwerk het hele land door. De tentoonstelling is de aftrap van het eerste themajaar ‘Duurzaamheid & Creativiteit’ , geïntroduceerd door de nieuwe Bredase kunstorganisatie CrossArts.

De tentoonstelling wordt 11 mei om 19:00 uur geopend. Naast het werk van Claudy Jongstra zullen er bij Brack vanaf 20:30 uur projecties te zien zij van digitale kunstenaars: SMACK, Eelco Brand en Studio Apvis op een immens scherm van 5 bij 15 meter. Na de openingsavond zijn deze werken vijf weken lang te zien op de woensdagavonden.