Man parkeert busje in sloot, slaat op de vlucht

PRINSENBEEK – Een busje is in de sloot beland bij de Zuidlaan. Nadat buurtbewoners de hulpdiensten belden, is de bestuurder van de wagen gevlucht.

Buurtbewoners in Prinsenbeek zijn vannacht wakker geworden van een doffe klap. In de nacht van zaterdag op zondag is er op de hoek Vliet-Zuidlaan een busje in de sloot terecht gekomen. Dat meldt de nieuwssite Prinsenbeeknieuws.nl.

Volgens de site hoorden buurtbewoners een doffe klap rond 01:15 uur en ze gingen buiten een kijkje nemen. Daar bleek een bedrijfswagen in de sloot te zijn geraakt, de bestuurder probeerde zijn wagen tevergeefs hieruit te halen. De man zou de buurtbewoners nog gevraagd hebben geen politie te bellen. Toen bleek dat de politie al aan de lijn hing, zette de bestuurder het op een lopen.

De politie zocht nog naar de jongeman maar hij is niet meer aangetroffen. Het is inmiddels wel bekend wie de bestuurder was. Ook thuis is de man nog niet aangetroffen. De wagen is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald en meegenomen.