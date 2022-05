Breda Jazz Festival heeft een nieuwe voorzitter

BREDA - Na negen jaar voorzitterschap van het Breda Jazz Festival draagt Bart Wouters het stokje over. Tijdens de 50ste editie van het evenement neemt Wouters afscheid, vanaf dan is de rol voor Hanneke Griffioen.

Bart Wouters is negen jaar lang de voorzitter geweest van Breda Jazz Festival, daarvoor was hij al vijf jaar bestuurslid. Opent op Hemelvaart de 50ste editie van het evenement samen met de burgemeester en op zondag zwaait hij officieel af.

Trots

Na de 43ste editie werd Bart Wouters voorzitter. Zijn eerste festival als voorzitter was in 2014, daarna volgden nog vijf reguliere en twee digitale festivals. Bart was al bestuurslid sinds 2009 en was verantwoordelijk voor de PR & communicatie. “Ik kijk met trots en met een goed gevoel terug op mijn periode als bestuurslid en voorzitter van het mooiste festival van Breda. Het zijn gewoon té veel mooie herinneringen om er hier zo maar eentje te benoemen. Wat boven al deze herinneringen uitstijgt, is het trotse besef dat er jaar op jaar een ongelooflijke club vrijwilligers klaar staat om met 200% inzet en enthousiasme het festival uit te voeren!”



Wouters zegt te vertrouwen in de nieuwe voorzitter. “Er staat nu een krachtig bestuur en een enorm sterk team om ons festival de komende jaren verder gestalte te geven. Ik draag het stokje dan ook met groot genoegen en een nog groter vertrouwen over aan Hanneke en de rest van het bestuur.”

Hanneke Griffioen

Vanaf zondag 29 mei is Wouters voorzitter af en neemt Hanneke Griffioen de rol van hem over. Griffioen startte in 2017 in het team PR & communicatie en in 2019 vond ze een plekje binnen het bestuur. Zelf is ze altijd al groot fan van het muziekfestival geweest. “Ik ben trots en zie er enorm naar uit om voorzitter te zijn van dit fantastische evenement. Het Breda Jazz Festival organiseren is een geweldige klus die we met ruim 125 betrokken en enthousiaste vrijwilligers elk jaar weer klaren. Samen met mijn medebestuursleden, onze medewerkers en onze stakeholders ga ik werken aan een duurzaam en toekomstgericht Breda Jazz Festival, voor iedereen in Breda en daarbuiten.”