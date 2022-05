Inschrijvingen voor de Singelloop zijn geopend: ‘Eén nieuwe afstand en de Familieloop is vernieuwd’

BREDA - Na twee jaar wachten vindt in oktober dan eindelijk de 35e editie van de Singelloop plaats. De inschrijvingen zijn op 1 mei officieel geopend. Nieuw is dit jaar de Albert Heijn 5 km Walking& Wheeling, gericht op sportieve wandelaars, Nordic Walkers, rolstoelers, wheelers en racerunners.

De Singelloop heeft er lang op moeten wachten: De 35e lustrumeditie. Maar op 2 oktober 2022 gaat het dan echt gebeuren. De voor-inschrijvingen zijn 1 mei open gegaan. Aanmelden tijdens de voor-inschrijvingen kan tot en met zondag 18 september 2022. Het voordeel van een voor-inschrijving is dat het startnummer wordt thuis gestuurd en je kunt kiezen in welk vak je het liefst start. Na-inschrijvingen brengen iets meer kosten met zich mee en bovendien staat jouw naam niet op het startnummer.

Nieuw

In totaal zijn er tijdens de Singelloop zeven afstanden, namelijk Albert Heijn 5km Walking & Wheeling, Kasparov 5km prestatieloop, Aartsen 10 km prestatieloop, Moore DRV Halve Marathon prestatieloop, Run2Day Halve Marathon Wedstrijdloop, Red Band familieloop en de Van Iersel Luchtman Advocaten Businessrun.

Nieuw onderdeel van dit jaar is de Albert Heijn 5 km Walking & Wheeling. Dit onderdeel is gericht op (sportieve) wandelaars, Nordic Walkers, rolstoelers, wheelers en racerunners. Het parkoers loopt voor een deel over het Singelloopparkoers. Daarnaast is voor de Walking & Wheeling deelnemers gedeeltelijk ook een route door het Valkenberg park uitgezet. Het onderdeel eindigt natuurlijk ook op de Grote Markt.

De Red Band Familieloop is ook vernieuwd. Dit jaar kan er gekozen worden uit twee startvakken. In vak rood loop je 800 meter. Starters in vak blauw lopen twee rondjes van 2200 meter of drie rondjes van in totaal 3600 meter.

Trainingen

Run2Day, AV Sprint en de Singelloop hebben de handen ineengeslagen en bieden deelnemers vier gratis trainingen aan. Met een trainingsschema op weg naar jouw gekozen afstand, zijn deelnemers optimaal voorbereid op de 35e editie.