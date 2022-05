Bavelse Bas (13) helpt samen met andere scouts bij de Nationale Herdenking op de Dam

BAVEL - Bas van der Velde is een van de 88 scouts en zeekadetten die op 4 mei meehelpen aan de Nationale Herdenking op de Dam. De taken van scouts en zeekadetten zijn: het aanreiken van de herdenkingskransen, het begeleiden van genodigden, het hijsen van de vlaggen rond het monument, het in bewaring nemen van bloemstukken en het aanreiken van bloemen aan het publiek voor het defilé.

“Mijn taak is het begeleiden van genodigden voor de plechtigheid in De Nieuwe Kerk voorafgaand aan de twee minuten stilte. Onder deze genodigden zijn veteranen die slecht ter been zijn. Ik zorg ervoor dat deze mensen plaats kunnen nemen in een rolstoel en ik rijd een veteraan vanuit De Nieuwe Kerk naar het Monument”, vertelt Bas, scout bij Scouting Frederik Hendrik in Bavel.

Voorbereiding

Om de scouts en zeekadetten op de taken voor te bereiden was er in maart een voorbereidingsweekend en in april een informatiedag. Tijdens het voorbereidingsweekend bezochten de scouts en zeekadetten het Oorlogsmuseum Overloon en de Duitse begraafplaats in Ysselsteyn. Op zaterdagavond was er een toneelstuk over een gezin dat tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikers in huis nam. Ook is er een vluchteling uit Armenië langs geweest om te vertellen wat het betekent om te vluchten. Een transgender persoon kwam vertellen over vooroordelen en discriminatie.

Tijdens de informatiedag in het Provinciehuis van Noord-Brabant zijn onder andere de taken geoefend en was er een toespraak van Job Cohen. Door de voorbereiding weten scouts en zeekadetten hoe belangrijk het is om te herdenken en beseffen ze dat het bijzonder is om een taak te hebben bij de Nationale Herdenking. Scout Bas vindt het een eer om mee te werken: “Ik wil dit graag doen om mijn dankbaarheid te laten zien voor alle soldaten die hun leven hebben opgeofferd om ons land te bevrijden in WO II. Daarom heb ik er voor gekozen om de veteranen te begeleiden.“

Ieder jaar zijn op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei 74 scouts en 14 zeekadetten in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar actief bij de Nationale Herdenking op de Dam. Bij de Nationale Kinderherdenking in Madurodam zijn sinds 2018 bevers (5 tot 7 jaar) en welpen (7-10 jaar) van Scoutingregio Den Haag betrokken bij deze herdenking. Scouts en zeekadetten hebben een bijzondere band met de Nationale Herdenking. Op 2 april 1941 werden de toenmalige Scoutingorganisaties verboden door de Duitsers. Veel Scoutinggroepen zijn daarop illegaal doorgegaan en veel scouts zijn actief geworden in het verzet. Ook de zeevaart heeft een bijzondere rol gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het zeekadetkorps in Nederland is pas na de Tweede Wereldoorlog opgericht, maar het korps voelt verwantschap met de scheepvaarders van toen.