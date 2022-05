Honderden mensen nemen in het Rat Verlegh stadion afscheid van trouwe NAC-supporter Rob

BREDA - In het Rat Verlegh Stadion heeft maandagmiddag de afscheidsdienst plaatsgevonden van trouwe NAC Supporter Rob. Hij overleed op 42-jarige leeftijd, en kreeg een afscheid op het veld van ‘zijn’ club NAC.

Rob van Groesen was een trouw NAC-supporter en was altijd te vinden in Vak G. Rob overleed afgelopen week op de veel te jonge leeftijd van 42 jaar aan de gevolgen van een longontsteking.

Ondanks een stadionverbod was hij vandaag toch op het veld van zijn geliefde NAC stadion. Daar vond zijn afscheidsdienst plaats. Er waren honderden mensen aanwezig om afscheid te nemen van de trouwe NAC-supporter. De lijkwagen werd bij aankomst en vertrek begeleid door motors, en er was een haag van geel-zwarte fakkels.



Perry Roovers