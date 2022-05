Weerbericht Breda: ‘Bevrijdingsdag zonnig en vaak droog’

BREDA - De vooruitzichten voor Bevrijdingsdag zien er goed uit. Met uitzondering van een enkele bui blijft het vaak droog. De zon schijnt geregeld en de temperatuur is met 16 tot 20 graden heel normaal voor begin mei. Dat stelt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weeronline. De zonkracht is wel vrij hoog en tijdens het feestvieren ligt verbranden op de loer.

Na woensdag draait de wind naar het noordwesten en de temperatuur stijgt een paar graden. Het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden kan volgens het Weeronline-weermodel rekenen op de laagste temperatuur met ’s middags maximaal 16 graden. In Roermond stijgt het kwik naar 20 graden. Ook in Breda, waar onder andere een bevrijdingsfestival plaatsvindt bij Haveneiland, is de voorspelling goed. Voor begin mei zijn dit overigens hele gebruikelijke temperaturen. De zon schijnt vaak uitbundig, maar zodra een flinke stapelwolk voor de zon schuift is het tijdelijk even frisser. Gelukkig waait het niet al te hard met een zwakke tot matige wind. Al met al is het prima weer voor festivals en evenementen in de buitenlucht.



Vooral in het zuiden kans een op bui

Bezoekers van de festivals en evenementen hopen natuurlijk op een droog verloop van 5 mei. Vooral landinwaarts kan een enkele stapelwolk uitgroeien tot een bui. De kans daarop is het grootst tijdens het tweede deel van de middag. Het noorden maakt ongeveer 45 procent kans op een bui. In het midden en zuiden is die kans met 75 procent een stuk groter. De verwachte neerslaghoeveelheden zijn beperkt, dus het zal veelal om lichte buien gaan. Tijdens de avond lossen de stapelwolken op en neemt de kans op buien snel af.

De 5 zit niet alleen in de datum maar ook in de zonkracht. Dit betekent dat een lichte teint zonder enige bescherming al binnen 20 tot 40 minuten kan verbranden. Omdat er soms een briesje opsteekt gaat verbranden vrij ongemerkt.