Wijkkrant Kroes luidt de noodklok: ‘We dreigen na 20 jaar te verdwijnen’

BREDA - In Breda Noord dreigt de wijkkrant Koers na 20 jaar te verdwijnen. Dit door het steeds lastiger vinden van advertenties en vrijwilligers die aan de krant mee willen werken.

Onlang werd er door het CDA en de SP aangekaart bij het college van B&W dat wijkkranten in Breda aan het verdwijnen zijn. In Breda Noord werd met belangstelling gekeken naar deze vragen door de wijkraad. Ook hier dreigt namelijk de wijkkrant: Koers te verdwijnen.

‘’Deze krant wordt goed gelezen en is een belangrijk verbindingsmiddel in een wijk waar juist het leggen van verbindingen niet vanzelfsprekend is’’, zegt voorzitter van de De wijkraad Breda Noord, Leo van den Berg.

Advertenties

Veel wijkkranten komen steeds meer in de problemen, zo ook Koers. Dit heeft onder meer te maken met het aantal advertenties. ‘’Zoals bij vele andere wijkkranten is het aantal adverteerders op één hand te tellen’’, aldus Van den Berg.

’’Gelukkig wordt door de woningcorporaties en gemeente het belang van Koers onderschreven en ‘kopen’ zij met regelmaat ruimte om daar een artikel te kunnen plaatsen. Ondanks dit is het voor ons iedere keer weer spannend is of Koers uit kan komen.’’

Vrijwilligers

Naast de advertenties zijn het aantal vrijwilligers op momenten een probleem. Koers wordt bijna volledig gemaakt door een kleine groep vrijwilligers. Alleen het drukwerk wordt uitbesteed aangezien de wijkraad niet beschikt over een rotatiepers.

Onlangs stopte de vrijwilliger die de krant opmaakte. Hierdoor wordt naarstig gezocht naar een opvolger en dit is tot op heden nog niet gelukt. Het alternatief is het inschakelen van een professionele grafisch vormgever, maar hiervoor ontbreken de financiële middelen.

‘’Hoewel wij er dus alles aan doen om dit voorkomen, loopt de wijk Hoge Vucht op korte termijn het risico dat, na bijna 20 jaar, ook haar wijkkrant verdwijnt’’, besluit Van den Berg.