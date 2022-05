Aanleg van nieuw kunstwerk in het Valkenberg is begonnen

BREDA - De werkzaamheden aan het nieuwe kunstwerk in het Valkenberg zijn begonnen. Ter hoogte van de ingang van het park aan de kant van het Kasteelplein zijn hekken geplaatst. Het kunstwerk is door inwoners uit drie ontwerpen gekozen.

In november 2019 kreeg Breda van de Chinese zusterstad Yangzhou een paviljoen cadeau. Dat was een diplomatiek cadeau ter ere van het 25-jarig bestaan van de stedenband tussen Breda en Yangzhou. Het paviljoen gaat een plek krijgen in het Valkenberg en kon rekenen op veel positieve reacties. Maar er kwam ook kritiek vanuit de stad vanwege de mensenrechtensituatie in China. En dat was reden voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders om ook plaats te maken voor een nieuw kunstwerk dat zich juist richt op het belang van gelijke behandeling; Artikel 1 van onze grondwet.

In het najaar van 2021 mochten Bredanaars stemmen op hun favoriete ontwerp. De vrijheidsboom van Jennifer Tee kwam als winnaar uit de bus. Het kunstwerk is een boomvorm, die samengesteld wordt uit honderden bakstenen klinkers in verschillende kleuren en verrijkt met bladmotieven. Het werk ligt vlak in het gras en is dus relatief onopvallend. De vorm lijkt op een wortelstelsel en verwijst naar de manier waarop bomen communiceren en elkaar sterk houden. Het kunstwerk verwijst ook naar de ‘Vrijheidsboom’, die in de 18de eeuw een symbool was voor vrijheid en democratie.