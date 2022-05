Arriva zetten bussen stil tijdens Nationale Dodenherdenking

BREDA - Woensdag 4 mei staan alle treinen en bussen van Arriva om 20.00 uur twee minuten stil tijdens de Nationale Dodenherdenking.

Alle buschauffeurs en machinisten hebben de instructie gekregen hun voertuig op 4 mei om 20.00 uur, indien mogelijk, op een veilige plaats stil te zetten. Na twee minuten zullen de chauffeurs hun weg weer vervolgen. De instructie geldt zowel voor bussen als voor treinen. Uiteraard wordt er alleen gehoor aan gegeven wanneer het stilstaan op een veilige manier kan gebeuren.

Bij de Nationale Dodenherdenking worden jaarlijkse alle oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het hele land door middel van twee minuten stilte herdacht. In Breda vindt de herdenking plaats in het Valkenberg bij het monument De Vlucht.