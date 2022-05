Breda hangt de vlag halfstok en staat vanavond in stad en dorpen stil bij de Dodenherdenking

BREDA - Op 4 mei is de Nationale Dodenherdenking. De gemeente Breda roept Bredanaars daarom op om de vlag halfstok te hangen. Vanavond zijn er verschillende herdenkingen in het Valkenberg en in de dorpen.

Op 4 mei worden Bredanaars gevraagd om de vlag halfstok te hangen. Tussen 20.00 uur en 20.02 uur zij we allemaal twee minuten stil. In Park Valkenberg vindt de jaarlijkse herdenking plaats met burgemeester Depla.

De opening is om 19.30 uur door meneer Hubert, voorzitter van Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda en ook burgemeester Paul Depla houdt een toespraak. Henk-Jan van Oorschot van het Onze Lieve Vrouwelyceum leest zijn gedicht voor en er worden een aantal kransen gelegd. Tussen 19.50 uur en 19.58 uur luiden van de klok van de Grote Kerk door het Klokkenluidersgilde Breda. Om 19.59 uur start het taptoesignaal door meneer van den Heijkant. Om 20.00 uur volgen twee minuten stilte en het spelen van de volksliederen van Nederland, België, Canada, Groot-Brittannië en Polen, vervolg van de kranslegging en mogelijkheid om zelf bloemen te leggen. Er wordt afgesloten met een plechtigheid in Park Valkenberg. Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda legt hierbij een krans. Na de herdenking is er om 20.45 uur een concert in de Grote Kerk door het Breda’s Mannenkoor.

Dorpen

Ook in Bavel is er een bijeenkomst voor Dodenherdenking. Het begint om 19:30 uur voor de ingang van de kerk. In Prinsenbeek start de oecumenische dienst om 19:00 uur in de kerk op de Markt. Gevolgd door een stille tocht naar de Vredeskapel, waar de kranslegging en 2 minuten stilte zullen plaatsvinden. In Ulvenhout start ook om 19:00 uur de kerkdienst gevolgd door een wandeling naar het Wilhelminaplein onder begeleiding van Harmonie Constantia, waar 2 minuten stilte gehouden zullen worden en de kransen worden neergelegd.



In de Willibrorduskerk in Teteringen wordt ook een herdenking georganiseerd en vervolgens wordt er bij het graf van Dr. Hein Hoeben een krans gelegd.