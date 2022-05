Breda viert Bevrijdingsdag: Dit is het programma

BREDA - De vlag mag vandaag uit, want het is Bevrijdingsdag. Op verschillende plekken in Breda wordt die dag uitgebreid gevierd. Zo is er een bevrijdingsfestival bij Haveneiland en neemt Tribute Around Town de binnenstad over.

Bevrijdingsfestival

Op het Haveneiland in de Belcrum is er op donderdagavond 5 mei van 17.00 tot 23.00 uur het Bevrijdingsfestival. Er zijn drie verschillende podia en elk uur is er een gratis optreden. Het programma:

17.00 uur: Belcrum Beach: Famous Belcrum Recordings (akoestische pop).

18.00 uur: Brack: Charades (jaren 90-sound in modern en energiek jasje).

19.00 uur: Pier15: Hey Team (alternatieve rock).

20.00 uur: Belcrum Beach: Black Djangos (psychedelische surf-rock).

21.00 uur: Brack: Le Motat (Nederlandstalige alternatieve pop).

22.00 uur: Pier15: Bongloard (noisepunk, garagerock).



Tribute around town

Op Bevrijdingsdag komt Tribute Around Town naar Breda. Tussen 16.30 en 23.30 uur kun je van verschillende muziekgenres genieten op 10 verschillende locaties in de binnenstad. Elke act speelt in het genre van een bepaalde band of artiest. Er wordt onder andere gespeeld bij Holy Moly, de Bruine Pij, Venise Bar en Sam Sam.

Haagse Beemden

De Haagse Beemden organiseren 5 mei hun eigen Vrijheidsfeest. Het evenement zal plaatsvinden op de parkeerplaats voor het buurthuis en start om 13:00 uur met een muzikale opening . Hierna zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden voor jong en oud, iedereen is welkom. Er zal op de parkeerplaats een springkussen staan samen met kraampjes waar je bijvoorbeeld klompjes kunt beschilderen. Ook zullen er diverse eet- en drinkgelegenheden staan. Je kunt natuurlijk ook even bij het buurthuis naar binnen lopen waar een koffietafel zal staan en ook een oudhollands decor waar je een fotoshoot kan houden. In jongerencentrum de Galaxy kan je komen tafeltennissen, tafelvoetballen of in de studio muziek komen maken. De activiteiten zullen doorlopen tot 17:00 uur waarna het feest eindigt.



Documentaires

Wil je op Bevrijdingsdag meer te weten komen over de bevrijding? Om 19.30 kun je bij het Maczek Memorial Breda naar twee documentaires kijken waarin 10 Poolse veteranen hun verhaal vertellen en wordt het leven van Sylwester Bardzinski getoond.